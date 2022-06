SEDATU e Hipólito fueron quienes no terminaron obras en Xalapa: Ahued

El alcalde de Xalapa, Ricardo Ahued Bardahuil, consideró que es importante que la Secretaría de la Función Pública (SFP) revise e investigue cuál ha sido el problema real que ha impedido que los cinco proyectos que planeó la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) en el municipio no se hayan podido ejecutar, cuando, a su decir, debieron concluirse en la administración anterior.En entrevista exclusiva para alcalorpolitico.com y TeleClic.tv, dijo que las obras presupuestadas en 250 millones de pesos podrían implicar observaciones por parte de la SFP porque no se han podido realizar y están fuera de tiempo, aunado que ahora se quieren llevar a cabo sin contar con licitaciones, ni permisos.Los cinco proyectos presupuestados por la SEDATU son obras en el mercado de “La Rotonda”, la Unidad Deportiva “La Lagunilla”, en el Paseo de Los Lagos, el Antiguo Rastro Municipal y un parque de ecotecnias por el Ferrocarrilero.Ahued Bardahuil aplaudió que la SEDATU quiera invertir en Xalapa pero criticó una vez más que tuvieron cuatro años para hacerlos, durante el periodo de Hipólito Rodríguez Herrero "y es la hora que no han podido"."¿Por qué no invitan a la SFP para que investigue el problema? Que intervenga la Función Pública y que revise desde el principio al final cuál ha sido el problema real y que dejen de tirar culpas al Ayuntamiento. Porque Xalapa va a cambiar, pese a quien le pese, en la modernidad, en la obra pública, en su imagen urbana, en la atención ciudadana pero sobre todo en respeto, transparencia y trabajo", manifestó.Ante las acusaciones del delegado de la Secretaría del Bienestar en Veracruz, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, en las que aseveró que el Gobierno Municipal por falta de concertación con los locatarios, dejó perder el recurso para la remodelación del mercado de La Rotonda, Ricardo Ahued consideró que es muy fácil "tirar la bolita para todo"."Tuvieron cuatro años para haberle reclamado a Hipólito o a la SEDATU por qué no se hicieron. ¿Por qué el que está no reclamó que no se hizo antes? Ahora viene a decir que no tuvimos capacidad negociadora. Me parece que es una falta de respeto a la autoridad municipal y a la ciudad de Xalapa", dijo.Además, afirmó que los proyectos no se socializaron con los vecinos, no se ejecutaron, ni se presupuestaron los recursos que el Ayuntamiento debía aportar."No viene aprobado el recurso para este compromiso en la anterior administración que fue la que diseñó este presupuesto. Nosotros tampoco lo tenemos previsto", expresó al detallar que su Gobierno "ha tratado de enderezar lo que no pudieron y supieron hacer" en el de su antecesor."No se me hace justo que a la ligera se comente cuando hemos tenido cantidad de reuniones con la gente de SEDATU de Veracruz y Ciudad de México, con la oportuna intervención oportuna del Gobierno del Estado", destacó.Y es que afirmó que en el proyecto de remodelación del parque de Los Lagos, la Alcaldía capitalina no tiene facultad para otorgar permisos al ser de propiedad federal, algo que según él, no observaron en su momento."Eso lo debieron haber visto desde la administración anterior y SEDATU también. No sé cómo licitaron proyectos ejecutivos sin tener la base correcta. Nada más escogieron esto y lo vamos a hacer", fustigó.Asimismo, comentó que respeta a Huerta Ladrón de Guevara y el trabajo que hace desde la Delegación de la Secretaría del Bienestar, "ni ando acusando si hace bien o mal las cosas; entonces, cuando quiera algo que pregunte, que se informe y con gusto le contestamos con los elementos en la mesa para que tengamos respuestas apegadas a Derecho, a la verdad".