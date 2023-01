Déjenme chambear, no me metan en carrera por Gubernatura: Ahued

El alcalde de Xalapa, Ricardo Ahued Bardahuil, aseguró que es falso que busque la candidatura a la Gubernatura y acusó que han usado su nombre sin autorización para convocar a una reunión “proselitista”.“Yo vi por ahí un whats; quiero reiterar que ocupa mi nombre sin ninguna autorización, que no se dejen engañar”.Dijo desconocer si habría sido iniciativa de algún integrante de MORENA sobre una reunión convocada para llevarse a cabo cerca de la Central de Camiones de Xalapa (CAXA) y que los candidatos serían él y otra persona. Recalcó que no tenía autorización para mencionarlo.“No se vale que ocupen tu nombre para reuniones donde (se promuevan candidaturas), eso es falso. Hemos sido respetuosos de lo que hacen los candidatos y aspirantes en su legítimo derecho. Yo no estoy en ese proceso”, sostuvo.Calificó este hecho como un “beso del diablo”, pues únicamente exponen su nombre.Por otra parte, señaló que deberán respetar las decisiones internas del partido en los tres niveles y en contiendas estatales, federales y municipales.“Cuando el partido decida, habremos desde luego de simpatizar con proyectos sanos, transparentes, de gente que sea bien para cada cargo. Pero hasta ahí nada más. Mientras, (pedimos) que nos dejen chambear y que no se deje engañar la gente”.El Alcalde atribuyó este suceso a un proceso “efervescente”; sin embargo, dijo estar concentrado en el municipio, buscando llevar a cabo un buen Gobierno durante este 2023, analizando lo realizado durante el año pasado y responder a la ciudadanía.