Déjennos trabajar, claman locatarios de tianguis Clavijero de Xalapa

Locatarios de Plaza Clavijero exigieron salir a vender sus mercancías en la calle de Clavijero y Victoria y por tal razón cerraron la vialidad como medio de presión contra el Ayuntamiento.



Reprocharon que al comercio formal se les permitió trabajar durante El Buen Fin y a los de Plaza Clavijero no se les permite aprovechar la temporada de fin de año.



"Casa Ahued deja entrar a una persona por familia y entran separados. Nosotros somos madres solteras, no tenemos quién nos mantenga", dijo una de las inconformes.



Cabe referir que los locatarios seleccionaron a un grupo de comerciantes para sostener una mesa de diálogo con las autoridades, sin embargo, no se realizó ningún acuerdo con los vendedores.



Uno de los vendedores acusó que un comandante de la Policía Municipal, de nombre Jonathan Jaloma amenazó a los comerciantes con "levantarlos" en caso de no retirar los puestos de la vía pública.



"Obligó a cinco compañeros a que desarmaran todos los puestos. Él los obligó a que los desarmaran y nos dijo: 'Traigo línea de arriba, se ponen p..., los voy a ‘levantar’ y no los vamos a presentar y les vamos a pegar en la madre'".



La intimidación tuvo lugar el viernes pasado y a los comerciantes les advirtió con "ser comandante" y "tener línea de arriba para levantar a los vendedores".



Al respecto reclamaron que quién va a responder por las amenazas de muerte, y responsabilizaron a la policía municipal de las amenazas.



"No es un delito el querer trabajar, el delito es robar. Lo único que queremos es trabajar, no es justo que el Gobierno nos esté haciendo estas cosas. Si nos va quitar a nosotros que quite a todo el ambulantaje", reclamó otra comerciante de nombre Araceli.



Cabe referir que los comerciantes enfatizaron que sólo ofrecerán sus productos durante una temporada y no durante todo el año.



"Solamente queremos trabajar, queremos llevar el sustento a la casa, no estamos trabajando en la banqueta, estamos dando paso a las personas, estamos en el carril de baja" añadió otra vendedora.