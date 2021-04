Del 15 al 20 de abril, segunda dosis de vacuna anti COVID en Veracruz Puerto

El director de Salud Pública de la Secretaría de Salud, Salvador Argimiro Beristaín Hernández, anunció que el Comité Técnico de Vacunación determinó aplicar la segunda dosis contra COVID-19 en el puerto de Veracruz del día 15 al 20 de abril.En conferencia de prensa, añadió que, en el caso de los municipios de San Andrés Tuxtla y Fortín de Las Flores, la segunda inoculación será del 17 al 19 de abril, mismos que se suman a los municipios que se anunciaron el pasado sábado.Acotó que para ubicar el centro de vacunación que le corresponde se debe consultar la página web www.coronavirus.veracruz.gob.mx "Es importante mencionar que es para segundas dosis, si no recibieron la primera por favor eviten asistir ya que el principal requisito es tener la primera aplicación, por lo que les pedimos atender esta indicación", puntualizó Beristaín Hernández.De igual modo, dijo que más adelante brindarán información para aquellos que por alguna situación no pudieron asistir a la primera jornada de vacunación.Por otro lado, expresó que si bien durante la pandemia se ha restringido el consumo de bebidas alcohólicas en todo el país como una manera para evitar la debilidad en el sistema inmune y poner en riesgo la salud de otros al hacer fiestas o reuniones; éste ha continuado."No siempre la compra de este producto se hace en establecimiento con permisos y muchas veces es por el costo, así que los consiguen a un menor precio en otros lugares sin pensar que se pone en riesgo su salud”.Explicó que para reducir los costos del licor falsificado la mayoría usa metanol, una sustancia altamente tóxica, y son vendidos en botellas vacías que se recuperan algunas veces de la basura, además de que son de muy baja calidad y no tienen la higiene necesaria para su elaboración."Las consecuencias de consumir estas bebidas pueden ir desde la embriaguez hasta la muerte, los primeros síntomas son gastrointestinales tales como: vómito y dolor abdominal, para posteriormente presentar alteraciones de la vista, daño neurológico, convulsiones, estado de coma y por último el fallecimiento de la persona", precisó.Finalmente exhortó a la ciudadanía a no consumir bebidas alcohólicas con el fin de poder estar atentos, actuar rápidamente y tomar decisiones con la mente despejada. "Si toma no maneje, esto puede evitar accidentes y ser la diferencia entre la vida y la muerte, recurrimos a su sentido de responsabilidad y prudencia".