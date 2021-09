Del 2018 al 2020, más de 144 mil veracruzanos abandonaron la pobreza

En el 2018 se identificaron 4 millones 776.7 veracruzanos en pobreza

El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) estimó que en el año 2020, de los más de 8 millones de habitantes del Estado de Veracruz, 4.7 millones se encontraban en pobreza económica (58.6 por ciento), en tanto que 1.1 millones de personas (el 13.7 por ciento) no eran pobres, ni vulnerables.Con base en el resultado de la Medición Multidimensional de la Pobreza a nivel nacional y por entidad federativa, periodo 2028-2020 que realizó el CONEVAL, en este bienio el Estado de Veracruz registró el decremento del 1.6 por ciento en el número de personas en pobreza:Lo anterior implica que en el periodo del 2018 al 2020, en la entidad veracruzana poco más de 27 mil personas dejaron de estar considerados como pobres.El glosario del CONEVAL indica que la pobreza es cuando “una persona tiene al menos una de las seis carencias sociales (rezago educativo, acceso a servicios de salud, acceso a la seguridad social, calidad y espacios de la vivienda, servicios básicos en la vivienda y acceso a la alimentación) y su ingreso está por debajo de la línea de pobreza por ingresos.En contraparte, de acuerdo con los resultados del CONEVAL, en la entidad veracruzana se incrementaron en 1.5 por ciento las personas que dejaron de ser consideradas como pobres y se ubican ahora en la categoría de “no vulnerable”:Lo anterior implica que en el periodo del año 2018 al 2020, poco más de 144 mil personas dejaron de ser considerados como pobres o vulnerables.También el glosario del CONEVAL indica que “vulnerable por ingresos” es la “población no pobre que no presenta carencias sociales pero cuyo ingreso es inferior o igual a la línea de pobreza extrema por ingresos”.Como se recordará, en el agosto pasado el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social dio a conocer los resultados de la medición multidimensional de la pobreza a nivel nacional y por entidad federativa para 2018 y 2020 con base en los Lineamientos y criterios generales para la definición, identificación y medición de pobreza (Lineamientos 2018) y en la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2018 y 2020 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).Con lo publicado, el Consejo comienza una nueva serie de medición de pobreza, cuya finalidad es proporcionar a la ciudadanía y tomadores de decisiones un panorama social actualizado en función de los cambios que definen los umbrales para las carencias sociales. Debido a ello, los datos que conforman esta publicación no son comparables directamente con los presentados en 2019 correspondientes al periodo 2008-2018.