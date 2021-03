Del Alcalde de Xalapa, “lo único que esperamos es que se vaya”: Omar Miranda

Luego del homicidio ocurrido este fin de semana en la Plaza Clavijero, en el Centro de Xalapa, el diputado coordinador del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional (PAN), Omar Miranda Romero, aseveró que esto es por falta de coordinación entre el Gobierno Municipal, Estatal y Federal.



"El Alcalde nunca se ha enterado de nada. Al final del día, se ve claramente la falta de coordinación con las instancias estatales, con las instancias federales y esta terrible situación en la que nos tiene sumidos este Gobierno Municipal en todos los aspectos pero sobre todo en este tema de inseguridad".



El legislador comentó que lo único que se espera es la salida del Presidente Municipal, pues los eventos violentos se registran todos los días y la inseguridad ya rebasó a la administración.



"Es terrible la situación y el manejo que se ha tenido para el tema de la inseguridad y pues del Alcalde lo único que esperamos es que se vaya, porque no ha habido ninguna solución en estos tres años".



Miranda Romero detalló que la formación de la Policía Municipal fue bastante inestable en cuanto a los procesos de capacitación y, por tanto, es de esperarse que no se tengan los resultados que buscaban.



"Recordemos desde el inicio cuando no quiso entrenar a los policías en el Lencero, los llevaron a Puebla, no estaban bien capacitados, después no les pagaban, es una situación lamentable que se da en Xalapa. Lo único bueno es que ya se va Hipólito", finalizó.