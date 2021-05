Veracruz es la entidad que alberga a más beneficiados del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, sin embargo, entre 15 mil a 17 mil graduados no consiguieron afianzar un empleo en el sector público o privado, o no han podido abrir su propio negocio.



De acuerdo con datos de la Secretaría del Bienestar, hasta la fecha suman 165 mil 570 veracruzanos capacitados desde el 2019; casi a la par de Oaxaca, que también está cerca de los 200 mil aprendices que han recibido su beca.



En el país 1.5 millones de jóvenes obtuvieron los beneficios de Jóvenes Construyendo el Futuro, programa con un presupuesto anual cercano a los 50 mil millones de pesos, según la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.



El Gobierno de Andrés Manuel López Obrador estableció la beca con un monto que inició en 3 mil 600 pesos, aunque para este 2021 asciende a 4 mil 310 pesos; se calculan 319 mil jóvenes en el país recibiendo la ayuda.



De los beneficiados en Veracruz, a la fecha 18 mil son mujeres y más de 12 mil son hombres; reportando 30 mil 708 inscritos.



No obstante, de los 165 mil que han recibido la beca el 15 por ciento no consiguió afianzar un trabajo en Veracruz, no regresó a estudiar o no emprendieron un negocio.



En el Estado, hasta el primer trimestre de 2021 se han capacitado a un total de 165 mil 570 jóvenes, quienes tienen distintos niveles de estudio, desde primaria, secundaria, preparatoria, carrera técnica, universitarios e incluso jóvenes con posgrado.



En cuanto a los centros de trabajo afiliados, tanto empresas como instituciones públicas, hay un total de 33 mil 87 en la entidad.



Casos de éxito



Del monto global el 60 por ciento regresan a estudiar cuando terminan el programa; el 25 por ciento de los jóvenes son contratados por los centros de trabajo e incluso algunos no terminan el año de capacitación porque entre los 3 y 5 meses los tutores piden la baja para poder contratarlos.



Finalmente, el otro 15 por ciento de los jóvenes optan por emprender un negocio, desde estéticas, peluquerías, comercios pequeños dedicados a la venta de calzado, ropa y equipos de cómputo.



Cabe recordar que todos los capacitados pueden ser acreedores, al término de los 12 meses, de una Tanda para el Bienestar.



Respecto al seguimiento del programa, también se busca acomodar a los becarios a través del Servicio Nacional de Empleo (SNE), del que hay 5 oficinas en el Estado en donde podrían tener otra oportunidad.