Delegación de la SEV en Córdoba pide reportar cobro de cuotas escolares

Las cuotas escolares no deben ser condicionadas, de ser así, los tutores podrán denunciar a las instituciones correspondientes o llamar al 018005012525 e interponer su queja



Lo anterior lo señaló el delegado regional de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), Rogelio Gamboa Dorantes.



"Si un padre de familia no tiene el dinero para la cuota, no tiene que hacer el pago e incluso pueden realizarlo por partes, pero no es condicionante para que los niños pierdan la matrícula", señaló.



El entrevistado hizo un llamado a las Asociaciones de Padres de Familia para que sean prudentes y no realicen el cobro de inscripciones en estos momentos que la situación económica es complicada.



Reiteró que el pago no debe ser condicionado para que el alumno no pierda su matrícula.



Cabe recordar que en algunas escuelas de la zona centro ya se realizó el cobro de cuotas de inscripción pues los integrantes de la Sociedad de Padres de Familia explicaron que es para el mantenimiento del inmueble y la adquisición de materiales para filtros sanitarios cuando haya clases presenciales.