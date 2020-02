Delegación de SEV de Coatepec no ha recibido quejas por revisión de mochilas

El delegado de la Secretaría de Educación (SEV) en Coatepec, José Luis Rodríguez Espinosa, aseguró que la Delegación no ha recibido oficialmente ninguna queja de los profesores o padres de familia debido al Protocolo de Medidas de Protección de Espacios Educativos que el Ayuntamiento de Coatepec está efectuando.



“Hasta el momento, en la Delegación Regional de la SEV en Coatepec no se han recibido quejas ni reportes oficiales por parte de docentes o padres de familia o de alguna sigla sindical con relación al tema del Protocolo de Protección que ya implementa el Ayuntamiento de Coatepec en algunos planteles”, comentó.



Sin embargo, no descartó que algunos padres o docentes hayan acudido directamente a las oficinas de la SEV en la ciudad de Xalapa y en caso que así fuera, la Delegación a su cargo aún no tiene conocimiento de alguna queja.



Y es que dijo que el protocolo que se lleva a cabo en algunos planteles, sólo le fue informado de manera verbal y no a través de un escrito oficial.



Asimismo, señaló que en la implementación de estas acciones se revisan las mochilas de los alumnos y en este caso aclaró que éstos no están obligados a mostrar su contenido, además de que los docentes no pueden involucrarse en estas actividades, pues debe ser personal externo.



Finalmente, precisó que esta dependencia está trabajando en otorgar capacitación a docentes sobre cómo actuar e intervenir en su propia seguridad así como en combatir del acoso escolar con acciones para poner fin a toda forma de violencia contra niñas, niños y adolescentes.