Delegación de Tránsito en Coatzacoalcos lleva un mes sin titular

Tras un mes que Fernando Antonio Guzmán dejara la Delegación de Tránsito en Coatzacoalcos, la oficina continúa sin titular y no hay noticias de quién ocupará el cargo.Pese a que varios cruceros de la ciudad mantienen sus semáforos descompuestos, además de la necesidad de agentes viales que agilicen la circulación de las diferentes avenidas, no se han apresurado a designar al nuevo titular.Fernando Antonio mantuvo el cargo durante 2 años hasta que, a inicios de este 2022, fue nombrado jefe de la Policía Municipal en Martínez de la Torre y desde entonces sólo un encargado interino quedó en la Delegación de Tránsito de Coatzacoalcos.Y es que las fuertes rachas de viento del Frente Frío número 28 dañaron severamente las estructuras de muchos otros semáforos.Actualmente se contabilizan al menos 28 semáforos fuera de operación, algunos por problemas eléctricos y otros debido a que sus brazos metálicos no resistieron el embate del aire.En algunos cruceros, como el de Independencia y el del malecón, personal de Tránsito se dedicó a agilizar la vialidad; en otros puntos, como Revolución y 16 de septiembre, el semáforo quedó prácticamente volteado.La situación más grave es la del semáforo de las calles Javier Anaya Villazón y Universidad Veracruzana, pues el instrumento vial está colgando de su brazo y a punto de caer.