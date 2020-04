Delegación IMSS Veracruz Sur llevará a cabo la sanitización de hospitales

El supervisor de Higiene y Limpieza en la Delegación IMSS Veracruz Sur, Omar Alonso García Hernández, dio a conocer que los hospitales ubicados en Orizaba, Córdoba, Tierra Blanca, Omealca, Cosolapa, Potrero, Cosamaloapan, Minatitlán y Coatzacoalcos serán desinfectados, cuenten o no con módulos de enfermedades respiratorias.



En entrevista, apuntó que las autoridades del IMSS están preocupadas por sus trabajadores y derechohabientes, por lo cual es que se pensó en efectuar la sanitización.



Indicó que los productos normados por el IMSS para esta actividad, garantizan la eliminación del 99.9 por ciento de bacterias, virus y hongos, además de que no ocasionan ninguna irritación en piel, ojos, ni intoxicación, por lo que no representa un riesgo para quien los aplica o para las personas que se encuentran en el lugar.



Apuntó que estas estrategias son para garantizar la salud de quienes están en las unidades médicas, de tal forma que haya un ambiente sano y agregó que con apoyo de un aspersor se desinfectarán muros, ventanas y puertas, tanto externas como internas, de los hospitales.



Añadió que el producto permite protección por periodos prolongados y recordó que el virus SARS-CoV-2 que provoca la enfermedad COVID-19 no se transmite por vía aéreas, sino por gotas, es decir que el microorganismo cae en las superficies, por ello la importancia de mantener desinfectadas todas las áreas.