Delegado de la SEV en Coatepec reconoce fallas técnicas con “Aprende en Casa”

El delegado de la Secretaría de Educación (SEV) en Coatepec, José Luis Rodríguez Espinoza, informó que hasta el momento ha habido buena respuesta de las comunidades escolares con respecto a los contenidos y temáticas, aunque reconoció que sí se han registrado algunas fallas técnicas en esta modalidad de “Aprende en Casa”.



Entrevistado, dijo que los alumnos han recibido retroalimentación por parte de sus docentes así como de quienes están a su cargo en los hogares, por lo que no se han tenido incidencias pues se han logrado los propósitos de la dependencia.



“Hasta este momento hay buena respuesta de las comunidades escolares aunque están funcionando desde casa, hemos tenido reportes de buenos resultados de las temáticas a trazarse y con respecto al apoyo que reciben en un momento dado los alumnos, la retroalimentación de docentes como de los encargados en su hogar, todo se está manteniendo en lo que debería suceder, se están logrando los propósitos, en esta modalidad de trabajo”, detalló.



Abundó que en algunos lugares del Distrito, sobre todo en las comunidades más alejadas, se han encontrado dificultades técnicas con la señal de los dispositivos electrónicos, no obstante aseguró que en la página oficial de la Delegación se han subido las repeticiones de la programación.



“No hemos encontrado dificultades más que en las técnicas que a veces falla la señal o no tienen buena recepción, pero para esto la delegación en su página repite la clase por la tarde. Algo que hemos insistido es que los chicos no solo tengan el dispositivo sino que estén acompañados en su hogar de adultos, es parte de las indicaciones para el Aprende en Casa”, finalizó.