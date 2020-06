Delegado de SCT hace su negocio con obras; quiebra a constructores de Veracruz

Miembros de la Confederación de Industriales y Constructores del Estado de Veracruz pidieron al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Javier Jiménez Espriú, la destitución del delegado en la entidad, Adalberto Vega Regalado, pues no hay proyectos para empresas locales y ha cometido supuestos actos de corrupción.



“A pesar que se han dado muchos recursos para las carreteras, están muy abandonadas. Lo peor es que las constructoras con las que él ha venido jugando, son de otros Estados, sobre todo de Nuevo León y han venido a llevarse el recurso de los veracruzanos, obras que se hacen y no se construyen, se pagan en su totalidad y no se hacen", dijo el presidente de la Confederación, Marcos Salas Contreras.



Indicó que Vega Regalado se va con el mejor postor, lo que ha provocado que el sector de la construcción esté quebrado en la entidad.



"Enviamos el documento al Secretario, al Presidente; viene firmado por todos los que estuvimos en la asamblea. Si eres amigo, te cobran el 15 por ciento por tener un proyecto, si no, te cobran el 20 por ciento, entonces una obra que cuesta 20 millones, te quitan 10", dijo.



El empresario enfatizó que es necesario que llegue un encargado que sea veracruzano y que dé resultados a los ciudadanos.



"Estamos pidiendo su renuncia y que venga una gente que dé condiciones de trabajo a los veracruzanos y que sea veracruzano, que conozca la red carretera", concluyó.