Delegado de SEV en Coatepec alerta por estancias infantiles irregulares

El delegado de la Secretaría de Educación (SEV) en Coatepec, José Luis Rodríguez Espinoza, admitió que no todas las estancias infantiles están registradas ante la dependencia, por lo que están cayendo en la irregularidad.



“El acuerdo es administrativo en las escuelas particulares, donde les hacen la indicación con que supervisión se van a poner en contacto para recibir la línea de indicaciones de la SEV”, comentó.



Aunque no precisó cuáles o cuantas se han detectado en la región, aseguró que la Secretaría cuenta con un apartado referente a escuelas particulares y que ésta es quien regula solo de manera administrativa a estas guarderías.



“No todas están registradas, caen en la irregularidad, se puede hacer de manera particular e ignorar esos apartados que deben de cumplir, pero sí se quiere hacer de manera correcta hay instancias que les darán indicaciones de cómo hacerlo”, detalló.



Abundó que esta modalidad privada tiene acuerdos con la SEV y se deben de cumplir ciertos lineamientos que se exigen.



“En la modalidad privada son acuerdos que tienen con la Secretaría porque ellos tienen un apartado de educación inicial que a veces se conjunta con preescolar, ellos tienen de alguna manera ese control con ese tipo de instituciones donde hay acuerdos con ellos. Como delegado no tengo ese nivel a mi cargo pero se encargan en la dependencia. La secretaría les da un registro para que puedan ejercer, están registradas pero son privadas y tienen acuerdos muy distintos”, dijo.



Explicó que entre estas condiciones a cumplir, se encuentra la regulación de la infraestructura y otros aspectos, sin embargo aclaró que la SEV no regula ni los docentes ni el personal de estas estancias infantiles.



“Desde el punto de vista educativo, desde que están recibiendo chicos para ofrecer esos primeros pasos para su formación ya tienen que involucrarse con el sector educativo, la Secretaría les señala ciertas condiciones, con ellos regulan lo del edificio, que se den de alta, que haya una supervisión y una autorización y de que no solo sea la cuestión privada sino involucrar a otros personajes que también tienen que ver con la apertura y como órgano administrativo que regula y las incorpora a todas”, finalizó.