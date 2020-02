Delegado de SEV en Tantoyuca minimiza 11 probables casos de alumnos con dengue

El delegado de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) en Tantoyuca, Sergio Hernández Cortés, minimizó los reportes de casos de dengue del que dieron cuenta autoridades de la zona.



Cabe señalar que derivado de la contingencia epidemiología que ocurre Tantoyuca, en relación al vector, autoridades del área de salud informaron durante la sesión ordinaria que se mantienen preocupados, tras 11 casos probables de dengue.



El riesgo es para niños de 5 años, hasta adolescentes de 14, quienes se encuentran en las escuelas.



Al ser cuestionado, en forma incrédula el funcionario redujo el daño colateral y sarcásticamente trató de evadir los cuestionamientos sobre el tema.



Bajo el argumento de que no lo invitan “por bonito”, así como tomar una actitud sarcástica, durante una entrevista el delegado trató de evadir las preguntas sobre las acciones a tomar en torno a este tema.



Se le cuestionó cómo se coordina con sus directivos y docentes; así como cuántas veces se ha involucrado en algún tipo de llamado que realiza primero la escuela a su delegación.



“Por qué crees que me dieron esto para dar el banderazo, tú crees que por bonito, no, pues hay otros más guapos que yo; aquí hay más personas que te pueden dar el dato exacto; búscalas tú”, fueron parte de las respuestas del delegado, Sergio Hernández Cortés, ante los diagnósticos inquietantes que ha dado el sector salud.



Cabe destacar que los representantes de la Jurisdicción Sanitaria con sede en Pánuco, confirmaron que la población más vulnerable se encuentra en las zonas escolares, al observar en sus estadísticas que ha existido un incremento de contagio de dengue en la población infantil y adolescente, en promedio de 5-9 y de 10-14 años.



En tanto, es el Director del Centro de Salud ,Jorge Zapata, quién dijo que por comentarios de padres de familias es que han decidido acudir a las escuelas; en las que abundan decenas de tinacos sin tapa o protección, los cuales almacenan agua limpia, convirtiéndose en un alto foco de propagación del mosquito transmisor del dengue.



Finamente, en las últimas sesiones ordinarias del Comité Intermunicipal del Dengue, se ha observado la ausencia del delegado de la SEV Tantoyuca, únicamente enviando un representante, que admite que hay alumnos que faltan a sus aulas a causa del dengue.