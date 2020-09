Delegado de Tránsito en Poza Rica se deslinda de deuda por renta de oficinas

El propietario del inmueble donde arrendó oficinas la Delegación de Tránsito y Seguridad Vial tendrá que resolver el adeudo que le dejó la dependencia con el gobierno del estado de Veracruz, informó el titular Jesús Ortigoza Pérez, que no está en sus posibilidades resolver el adeudo.



Desde junio, Rogelio Quiroz Pulido ha hecho público en redes sociales el adeudo que la Delegación de Tránsito y Seguridad Vial tiene por concepto de renta, siendo un monto de 114 mil pesos; pero también se ocasionaron daños a la vivienda, los cuales se estiman la rehabilitación en más de cien mil pesos.



La dependencia dejó de pagar la renta, desde enero a noviembre del 2019, lo que obligó al propietario a pedir el abandonó del inmueble y pese a que ha acudido a la Secretaria de Finanzas y Planeación (Sefiplan) y la Secretaria de Seguridad Pública (SSP) no ha tenido respuesta, por ello es que ha utilizado las redes sociales del propio gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, para pedir que le den solución al adeudo.



En entrevista con el delegado de Tránsito, Jesús Ortigoza, dijo que no puede comentar al respecto, ya que se cuenta con nuevas instalaciones y queda en manos del gobierno estatal dar solución.