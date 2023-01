Delegado defiende programas sociales tras críticas de Alcalde de Tancoco

Como “declaraciones folklóricas” calificó el delegado de los programas Sociales, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, las críticas del presidente municipal de Tancoco, Celerino Hernández Mena acerca de un “desinterés” de las familias por trabajar dado que reciben subsidios gubernamentales.El funcionario federal defendió que los programas de Bienestar de la Cuarta Transformación activan las economías en los municipios.Huerta calificó de “falacias y mentiras” las opiniones del alcalde de Tancoco, de quien dijo, “le molesta” que el Bienestar proporcione becas a la población.“Es algo folclórico su opinión… no sé de qué partido es ni me interesa. Son folclóricas, es folclórica su opinión y es una falacia y es una mentira, y es lo que él siente como la gente que se enoja porque ya damos beca o capacitación a un chavo y no pueden estar explotando como antes lo hacían”, enfatizó el Delegado en conferencia desde la sede de Bienestar.En días pasados, en una visita al Congreso del Estado, el alcalde Celerino Hernández reprochó que mientras el municipio ejerce un presupuesto de 30 millones de pesos, en Programas de Bienestar el Gobierno federal asigna 45 millones de pesos.“Yo siempre he dicho que la ignorancia es atrevida y en mi pueblo la gente ya no quiere trabajar porque con el recurso que les mandan ya no quieren trabajar” reprochó Hernández Mena, postulado por Morena.