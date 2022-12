Delegado del Bienestar lamenta falta de apoyo de Alcaldía de Mendoza

Ni sillas ni mesas quiso poner el alcalde de Ciudad Mendoza, Héctor Rodríguez Cortés, en atención a personas de la tercera edad, lamentó Manuel Huerta Ladrón de Guevara, delegado de Programas Sociales, durante la jornada del programa de migración de tarjeta del adulto mayor de Banamex Citigroup al Banco de Bienestar.En su visita al municipio de Ciudad Mendoza, y dentro de un evento que se retrasó debido la falta de sillas y mesas, el Delegado de programas para el Desarrollo Social de Veracruz, calificó de “gatopardismo” al Gobierno Municipal que dirige el hermano del titular de la Procuraduría Estatal del Medio Ambiente (PMA), Sergio Rodríguez Cortés.“Estamos decididos a que la transformación es real, no una simulación de dientes para afuera. Cuando un Alcalde como el de Ciudad Mendoza no es capaz ni de poner unas mesas o unas sillas para atender a la gente, es realmente vergonzoso. Tuvimos que (solucionarlo), por eso nos retrasamos para llegar aquí.En cambio, cuando un Alcalde colabora eso ayuda bastante porque finalmente no ayudan a una persona o a un Gobierno, ayudan al pueblo que ven las políticas municipales que aplican los resultados de lo que están haciendo.Desgraciadamente a veces hay mucho gatopardismo, dicen que el gatopardismo es que cambian todo para que no cambien nada. Son muy malas prácticas, están mal acostumbrados. Pero la gente se da cuenta y valora y la gente va a reconocer siempre al que colabora con el pueblo, al que es gacho y no pela a la gente siempre le va a ir muy mal. Al final de su tiempo la gente pondrá orden y a los que no sirven al pueblo los van a mandar al basurero del olvido”, concluyó.