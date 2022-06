Delegado del Bienestar rechaza nuevamente acusación de supuesta agresión sexual

El delegado de Programas para el Desarrollo en Veracruz, Manuel Huerta, rechazó nuevamente los señalamientos en su contra por la supuesta agresión sexual hacia una exfuncionaria y los calificó como "infundios", a los que no tiene tiempo de responder.Indicó que su trabajo consiste en asegurar el bienestar de las y los veracruzanos, por lo que en este momento está pensando en que todos los niños veracruzanos de entre 5 y 11 años tengan acceso a su vacuna antiCOVID.“Estoy ocupado en que los Programas Sociales que el Presidente y la Cámara de Diputados han aprobado lleguen a la población; en que se realicen las obras que han llegado a todas las regiones del Estado. En que los adultos mayores tengan su pensión, los jóvenes sus becas. Ese es mi trabajo, no contestar infundios”, refirió.Ante la petición del presidente Andrés Manuel López Obrador de que se atienda la denuncia presentada por la extrabajadora ante la Fiscalía General del Estado (FGE), Huerta Ladrón de Guevara agradeció al mandatario federal por entender que son expresiones de índole político y reafirmó que él es el más interesado de que se investiguen las acusaciones.“Yo agradezco y reconozco al Presidente que entienda el contexto de estas expresiones de índole político. Como la ha mencionado el propio Gobernador de Veracruz, soy el primero que ha pedido que se investiguen estas acusaciones. No siempre el que calla otorga. En este caso, el que calla es quien tiene confianza en el trabajo y en las instituciones”, manifestó.El funcionario de la Secretaría del Bienestar aclaró que no tiene interés de descalificar a nadie ni enrarecer el ambiente político y electoral, añadiendo que no cree en la "politiquería que tanto daño ha hecho a Veracruz" y pidiendo un alto a este tipo de actuaciones.Al aseverar que su aspiración no es una obsesión sino una lucha; Manuel Huerta recordó que desde hace 40 años ha estado en la lucha social, preocupado por la transformación del país y de Veracruz, con un gobierno sin corrupción ni deshonestidad, donde prevalezca la justicia y desaparezca la opresión.“Nadie muere en la víspera. Llegará el momento de responder a quien tenga que hacerlo. De eso pueden estar seguros. Pueden estar seguros todos que no les voy a fallar”, concluyó.