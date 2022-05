La protesta y toma de la delegación del Bienestar en Xalapa por parte de personal sindicalizado es “inercia del viejo régimen”, señaló el delegado, Manuel Huerta Ladrón de Guevara.“Es un movimiento nacional y es parte de las inercias del viejo régimen, con sinceridad. (…) A lo mejor esa es la inercia de la transformación que algunos no entienden”, dijo.Refirió que durante la pandemia, las actividades del Bienestar se incluyeron dentro de las actividades esenciales y el personal sindicalizado no trabajó durante dos años.“Regresan (los de base) y tienen sus opiniones. Nosotros somos respetuosos de los derechos, la verdad hasta huelga pueden hacer pero tienen que hacer un planteamiento de peticiones”.Señaló que por “ventaja”, la toma de la Delegación no detuvo las actividades del Bienestar.“Mi obligación es que los programas no paren”, dijo.