Delegado federal critica a Alcalde de Ayahualulco por desconocer Ejido

El delegado regional del Gobierno Federal, Adrián González Naveda, calificó al alcalde de Ayahualulco, Filiberto Morales Rosas, de irresponsable al desconocer al Ejido de Ayahualulco, acreditado ante el Registro Agrario Nacional y la Procuraduría Agraria y efectuar obras en ese territorio sin la participación y conocimiento de los integrantes de la Asamblea Ejidal.



“El asunto es político, es un conflicto político con el Ejido, no lo reconoce y no se trata de afinidades políticas, el asunto es que el Ejido sí existe y lo acredita el Registro Agrario Nacional, la Procuraduría Agraria y SEDATU, se lo he comentado al Alcalde que para no generar conflictos sociales tiene que actuar conforme a derecho, la ley es clara y los ejidos se rigen con asambleas ejidales, tiene que haber conocimiento del Ejido, el Alcalde desconoce por motivaciones políticas deliberadamente al Ejido pues actúa con irresponsabilidad y es él quien genera un conflicto de tensión y confrontación entre dos comunidades”, aseveró.



Y es que de acuerdo al funcionario federal, el Edil está provocando confrontaciones entre dos comunidades Los Altos y Xocotepec, debido a un conflicto político con el Ejido de Ayahualulco.



En este sentido, refirió que Morales Rosas está ejecutando una obra para la introducción de agua potable en Xocotepec, sin embargo, no cuenta con el aval del Ejido de Ayahualulco pese a que tal congregación se encuentra en su territorio.



Además de que acusó que el Alcalde debe de dotar el agua no sólo a una comunidad, sino al mismo Ejido que no cuenta con ese servicio.



“Este asunto se genera por la irresponsabilidad del presidente municipal Filiberto Morales, de iniciar una obra en el territorio de lo que es el Ejido de Ayahualulco. La narrativa que utiliza es que Los Altos le niega el agua a Xocotopec, cuando el conflicto no es entre ellos, sino entre el Alcalde y el Ejido de Ayahualulco. Como Gobierno Federal estamos obligados a cumplir y hacer cumplir la ley, apoyaremos en todo lo que podamos a que la comunidad de Xocotepec tenga agua pero también las demás comunidades”, sostuvo.



Asimismo, aclaró que no está en desacuerdo con que se surta a esa comunidad del vital líquido, tal y como lo aseguraron voces críticas y afines al Edil de Ayahualulco, sino que se pugna desde la Federación para que la ley se cumpla y se beneficie a todas las partes.



“Quieren echar a pelear a la gente y ellos afirman que nosotros queremos alentar el conflicto cuando es contrario, estamos interviniendo para tranquilizar y construir acuerdos en beneficio de todos, incluido que se lleve agua a Xocotepec. Hace obras pero al Ejido no sólo no lo reconoce sino que ni los contempla para que ellos tengan agua. Apoyo absoluto a la comunidad de Xocotepec pero se debe reconocer al Ejido, que exista dialogo y el municipio se niega”, dijo.