Delegado Manuel Huerta “nos acosa”, denuncian Servidores de la Nación

El secretario general de la Asociación Nacional de Servidores de la Nación, Rogelio Ladrón de Guevara González, acusó al delegado de Bienestar en Veracruz, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, y a los delegados operativos de la dependencia Carlos Villa y Guadalupe Saldaña, de hostigamiento y acoso laboral que ha derivado en tres presuntos despidos injustificados."Estamos sufriendo hostigamiento y acoso por parte del Delegado estatal, en donde se están produciendo despidos injustificados", indicó en entrevista previa a la manifestación que hicieron este miércoles durante la entrega de las pensiones a adultos mayores en el gimnasio Omega de Xalapa.Comentó que dicha organización ya tiene una solicitud de registro desde el 31 de marzo, por lo que, a su decir, la ley marca que mientras no resuelva la petición el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, los agremiados no pueden ser despedidos."Pero aquí Manuel Huerta, a través de sus delegados administrativos como el encargado Estatal de Becas, Carlos Villa, y la coordinadora de Programas, Guadalupe Saldaña, actuaron represivamente hacia los compañeros (Pedro David Morales y Daniel Morales) quienes fueron despedidos hace un mes y a mí el pasado lunes", dijo.Abundó que el motivo de la cancelación del contrato laboral fue que a nivel nacional hay un recorte, pero a su decir, el presupuesto para su contratación fue aprobado el año pasado con la misma plantilla laboral."Aquí en Veracruz únicamente han despedido a tres personas, que somos los integrantes del comité nacional", enumeró al cuestionar que Manuel Huerta, en una entrevista afirmara que no impediría que se formara un sindicato, el cual hicieron conforme, ahora los despiden.En el Estado, expuso, sólo han sido cesados ellos, quienes se han manifestado por el supuesto hostigamiento y abuso laboral, al hacerlos trabajar más de 14 horas, sin un periodo para salir a comer y sin poder regresar a casa hasta no terminar las actividades asignadas."Aquí en Veracruz están yendo sobre todos los integrantes de la asociación, lo están instruyendo en todos los operativos de entregas, en tareas administrativas o de trabajo, los están dejando sin hacer absolutamente nada", cuestionó al decir que los sueldos que percibían eran de 11 mil y 8 mil pesos, respectivamente.Al decir que los puestos que tenían ya han sido ocupados por amigos del Delegado Estatal de la Secretaría del Bienestar, a quien le han entregado oficios y pedido una audiencia, sin tener una respuesta al respecto."Pedimos la reinstalación, el cese al acoso laboral, hoy fuimos nosotros, mañana puede ser uno de los compañeros, ya que son mil 600 en Veracruz, y 19 mil a nivel nacional", reiteró.