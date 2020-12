Delicado, adolescente de San Andrés Tuxtla quemado por pirotecnia

La fundación Te Queremos Ayudar para Niños Quemados de Coatzacoalcos atendió el primer caso de quemaduras por cohetes en este fin de año.



Se trata de un adolescente identificado como Alexis de 17 años de Tulapan, municipio de San Andrés Tuxtla, cuyo estado de salud es reportado como delicado.



Alexis fue trasladado desde el Hospital Regional de Coatzacoalcos a la Unidad de Quemados de Veracruz en la ambulancia de la organización que encabeza Xóchitl Mortera Hernández.



La fundación hizo un nuevo llamado a las familias a no quemar cohetes durante estas fechas por el riesgo que implica. Pidió que reflexionen de las consecuencias de realizar estas actividades y recordó que la campaña “Los Cohetes no son juguetes” busca evitar este tipo de incidentes.



“Les pedimos que hagan un alto por favor y digan no a la pirotecnia. Lo que está en juego es la vida de sus hijos. El estado de salud de Alexis es muy delicado; le daremos seguimiento y apoyo a su caso.”, detalla la publicación.