Delicado, Alcalde Suplente de Orizaba asiste a reunión de Cabildo

Esta tarde tras concluir la sesión de cabildo del Ayuntamiento de Orizaba, el secretario Alfredo Hernández Ávila obstaculizó el trabajo de los reporteros al exigir que no se le preguntara ningún tema diferente al alcalde suplente José Luis Spínola Soler, a pesar de que hay situaciones al interior del Palacio Municipal, de las cuales se requiere informar a la población.



Fue justo cuando los reporteros querían entrevistar al munícipe -por cierto con una distancia de varios metros toda vez que la salud del edil es delicada- cuando Alfredo Hernández interrumpió a una reportera cuando iniciaba su pregunta. “¡Moción de Orden! Como siempre lo hemos venido haciendo, cualquier cuestionamiento o duda que sea atendiendo a los puntos de cabildo”, expresó.



Y fue así como no permitió que los medios de información hicieran sus preguntas, entre estas cuál es el número de trabajadores del Ayuntamiento que renunciaron para poderse ir a apoyar alguna campaña.



Después de las expresiones de Hernández Ávila, el alcalde suplente no dijo más, con cuidado se levantó de su asiento, alguien lo auxilió para llevar consigo un aparato que es su auxiliar de respiración ya que es notorio que su estado de salud no le permite tener el oxígeno suficiente y se sofoca.



Es de recordar que en anteriores sesiones de cabildo se le han hecho diversas preguntas a Spíndola Soler, las cuales tienen que ver con la función que está realizando en el Ayuntamiento.