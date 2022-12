Delincuencia supera a Policía Estatal en Medellín de Bravo, admite Alcalde

El alcalde de Medellín de Bravo, Marcos Isleño Andrade, afirmó que ya cuentan con el aval del gobernador Cuitláhuac García Jiménez para impulsar la municipalización de la policía para el próximo año.Indicó que actualmente cuentan con 33 elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) que son insuficientes para el resguardo de todo el municipio, razón por la cual los delitos del fuero común se han desbordado."Tenemos 4, 5 a 6 robos diarios, es una locura lo que se está presentando, porque no hay rondines, no existe presencia, yo entiendo que la Policía Estatal está haciendo lo que puede con 33 elementos para 100 mil habitantes y para 400 kilómetros cuadrados que tenemos es insuficiente. No podemos olvidar las áreas rurales que por no tener presencia, vienen y nos avientan cosas ahí en los caminos vecinales. Las fosas clandestinas, varios cuerpos que nos han aventado en comunidades", dijo.Explicó que por parte del Ayuntamiento se dispondrán de 20 millones de pesos para costear la operatividad de la Policía Municipal y el Gobierno del Estado apoyará con obras para así no afectar a la infraestructura de Medellín.La idea es que sean por lo menos 100 elementos los que conformen la corporación."A través de su respaldo nos va a servir porque estamos dispuestos a meterle 20 millones de pesos para el tema de la seguridad pública municipal, para tener el equipo necesario, no nada más el tema de la nómina, el gobernador nos va a apoyar a cambiar ese tema por obra, no vamos a sentir tanto ese dinero que vamos a invertirle a seguridad pública".Isleño Andrade, precisó que la Policía se integrará con egresado de la Academia de la Policía Estatal, también parte del Ejército y Marina qué tengan ya adiestramiento, pero también se lanzó una convocatoria abierta a la población.