Delincuentes eligen hoteles para explotación infantil y adolescente, advierte SECTUR

Ningún lugar turístico está exento de que en sus hoteles o moteles se cometa la explotación infantil y adolescente, de hecho ni siquiera la pandemia pudo detener esta situación, informó María Clara Martínez Mora, asesora autorizada por la Secretaría de Turismo Federal, quien agregó que muchas de las víctimas son infantes muy pequeños.Este día, al dar una charla a prestadores de servicios de Orizaba, y brindarles información sobre el Código de Conducta Nacional para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, en el sector de viajes y turismo, les comentó que este es un instrumento creado por la Secretaría de Turismo Federal, para proteger a los infantes y adolescentes de la explotación sexual y laboral.La entrevistada indicó que es bastante común, incluso más de lo pensado que personas cometan estos delitos donde su blanco es la explotación de los niños y adolescentes."México tiene el primer lugar de pornografía infantil y eso tiene que ver mucho con el turismo, porque es ahí donde graban los videos, donde toman las fotografías y hacen en vivos desde los hoteles o también hay hoteles que tienen centros de negocios y desde ahí se pasan las fotos e información".Apuntó que en lugares como Cancún es mayor la presencia de la comisión de este delito, porque hay mucho turismo extranjero que sólo viene a eso: efectuar actos ilícitos con las niñas y los niños.En la zona centro del Estado de Veracruz no se tiene información certera de que se estén utilizando los centros turísticos para la comisión de estos delitos, sin embargo no se duda que alguna persona hubiese cometido esta falta.Por ahora, dijo que las empresas están conociendo este código y se están comenzando adherir y entonces realizan un protocolo de acción el cual dice cómo se va actuar si se presenta la sospecha de cierto caso.Indicó que aún y cuando es más común en ciudades turísticas y muy grandes donde llega turismo extranjero, ningún pequeño lugar está exento.De hecho comentó que a pesar de esta pandemia, los delitos no se detuvieron sino que continuaron y los infractores de la Ley hasta buscaron nuevas formas para poderlo realizar."Como ya no podían juntar a las personas por el COVID-19, hacían en vivos en Internet que era como la nueva forma y ponían a niños, personas enfrente de una cámara para ofrecer el servicio y cobrar".Las víctimas de este tipo de delitos son niños y niñas desde los 6 años, incluso algunos casos de menos edad.