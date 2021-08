Demanda Iglesia dar con asesinos de adulto mayor en Cosoleacaque

El vicario pastoral de la Diócesis de Coatzacoalcos, Amado Ruiz Gordon, pidió a las autoridades que investiguen y den con los responsables del asesinato de un adulto mayor en un asilo del municipio de Cosoleacaque.



Informó que el adulto mayor ya tenía mucho tiempo viviendo en Santa Felicitas pues antes vivía en condición de calle y en este asilo ya hacía su vida normal.



"Ojalá que las autoridades investiguen lo que les corresponde y se investiguen porque no sabemos los motivos, no sabemos más, sabemos que a un abuelito le arrancaron la vida, se están haciendo todos los trámites", añadió.



El sacerdote lamentó la situación y mencionó que nadie está exento de la violencia e inseguridad que ha destruido la armonía en Coatzacoalcos.



Reiteró que la casa del abuelo inició su labor desde hace muchos años, una responsabilidad que asumió en su momento el sacerdote Uriel Medina Romero y que retomó Miguel Ángel Ramos Hernández.



El asilo Santa Felicitas, detalló no tiene lujos y están al día, pues son bienhechores los que contribuyen con la causa de la parroquia de San José sede Catedral.