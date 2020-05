Demandan a Alcalde de Banderilla endurecer medidas contra coronavirus

Luego de que la Secretaría de Salud de Veracruz diera a conocer el primer caso confirmado de COVID-19 en Banderilla, ciudadanos piden a las autoridades municipales tomar en serio las medidas de prevención contra el virus y exigen al alcalde Juan Manuel Rivera González que se implemente una estrategia de apoyo real, con filtros, normas sanitarias y entrega de despensas.



Y es que en la zona comercial del municipio, los locatarios siguen laborando sin medidas precautorias; además de que se acusa de favoritismo.



A decir de pobladores, quienes manifestaron su inconformidad a través de redes sociales, a los pequeños comerciantes de otras zonas, como el Centro, el Ayuntamiento les pidió cerrar sus negocios.



“Están trabajando sólo con servicio para llevar y los comercios grandes como bodega Aurrera, Coppel, Netos, y la carnicería San José trabajan sin ningún problema, la gente se aglutina, no hay supervisión de parte de los encargados de comercio, seguridad preventiva, ni Protección Civil”, expusieron.



Asimismo y ante la probabilidad de un brote de Coronavirus, piden que se desinfecte la calle donde se dio el caso de COVID-19 y se hagan estudios a los vecinos y familiares que convivieron con la persona que se contagio, con el fin de evitar la propagación del virus.



Además, reportaron que en algunas colonias la gente sigue realizando fiestas y reuniones de mas de 20 personas y no hay quien frene esa situación, por lo que exigieron rondines y apoyo de los elementos de seguridad.



“Que las autoridades municipales insistan en el uso de cubrebocas, pues en Banderilla cada quien anda en la fase que mejor le convenga, algunos están en fase 1, otros en la fase 3, no tienen conciencia y no hay ningún orden”, expresaron.



De igual modo y ante la crisis que ha a causado la pandemia, solicitaron al presidente municipal, Juan Manuel Rivera González, que implemente alguna estrategia real de apoyo alimentario como en otros municipios, ya que hasta el momento, no se han aplicado medidas al respecto.



“No hay apoyos de despensas, no tenemos trabajo y en la casa comemos todos los días, el Alcalde implemento comedores comunitarios pero sólo en las colonias que siempre utilizan para fines electoreros, como la Ocotita y Xaltepec y a los demás nos dejan a la deriva”.



De manera urgente, pidieron filtros sanitizantes en las entradas del municipio, pues aseguran que los visitantes entran y salen de Banderilla sin ninguna medida restrictiva, “somos la antesala de los viajeros que vienen de la ciudad de México hacia la capital del Estado, no es posible que no se generen medidas estrictas”, reclamaron al Edil.