Demandan a Alcaldía de Emiliano Zapata atender calle en mal estado

Por medio del presente y en seguimiento a mi escrito recibido el 21 de julio de la presente anualidad en las Oficinas del Departamento de Obras Públicas, ubicadas en el H. Ayuntamiento de Emiliano Zapata, anexo evidencia fotográfica en la cual se muestra lo complicado y riesgoso que es transitar con autos o caminando por la calle Miguel Hidalgo, rumbo al panteón, derivado de las lluvias que se han efectuado durante el año, así como, por los efectos del huracán Grace.



No omito mencionar que diario pasan personas con discapacidades, adultos mayores, niños menores de edad que desafortunadamente me ha tocado ver caer y auxiliar.



También hay varillas con la punta elevada, en las cuales una persona puede caer en ellas y padecer un terrible accidente, así como, basura y tierra, arena y grava que provoca accidentes.



Sé que la administración ya se va en unos meses, pero la gestión y trabajo de ustedes, servidores públicos del H. Ayuntamiento de Emiliano Zapata debe continuar hasta que no ocupen su cargo, por lo que se les invita a que acudan a ver las condiciones que tiene la calle y durante un período de unas dos horas, vean la cantidad de personas, carrozas , adultos de la tercera edad, mujeres embarazadas, menores de edad, transitan para acudir al panteón y sufren accidentes.



Solicito que realicen las acciones administrativas y burocráticas que deben hacer o gestionar para que al menos cuando llegue la nueva administración, puedan darle seguimiento a la petición que beneficia a todos aquellos habitantes del municipio.



Asimismo, que se me informe y demuestre que se está trabajando y haciendo lo conducente, con base en lo establecido en los lineamientos y obligaciones de transparencia en la Ley de Acceso al Información Pública del Estado de Veracruz.



En caso de no proceder, justificar el impedimento legal y/o presupuestal, así como, el proceso que se requiere hacer para realizar la obra.



Atentamente,



