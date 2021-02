Demandan a Alcaldía de Xalapa entregar despensas a trabajadores

Al Calor Político:



Estamos padeciendo una problemática más de 2,400 familias que tenemos la dicha de contar con despensa por parte del Ayuntamiento, la cual es otorgada a los trabajadores de base. La correspondiente del mes de enero no nos fue otorgada que porque no tenía licitación, esto atenta contra nuestra economía y necesidades.



Nos dijeron en Recursos Humanos que será otorgada junto con la del mes de febrero pero ahorita nos informan que no podrán entregarnos ésta porque tampoco no se ha licitado.



Las amas de casa, así como los trabajadores, estamos inconformes por esas eventualidades que no son prevenidas. ¿Cómo es posible que el alcalde Hipólito nos deje sin la canasta básica? Sabemos que es el año de tiempos electorales pero es una prestación que ya tienen los trabajadores y que con ésta les dan de comer a la familia, haciendo un complemento del salario que reciben. Eso es atentar contra las familias.



Agradecería mucho qu pusieran esta inconformidad y espero que llegue a las personas indicadas para que tomen cartas en el asunto.



El licenciado Hipólito, como tiene todo en su mesa gracias al erario público, no se preocupa por sus trabajadores y las familias que dependen de ellos.