Demandan a AMLO agilizar devolución de edificios y cuentas asegurados en requisa

Extrabajadores portuarios se manifestaron para exigir se les pague la indemnización por la requisa de los muelles del Puerto de Veracruz hace 30 años y aprovecharon la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador para pedirle se agilicen los trámites para que se les sean devueltos los edificios confiscados en 1991.



A decir de José Alejandro Pulido Cueto, apoderado legal del sindicato de Maniobristas, Estibadores y Cargadores de la Unión de Estibadores de la Servicios Portuarios, ya lograron que se les regresara uno de los inmuebles; sin embargo, aún hay pendientes por cumplir por el usufructo de la concesión que les quitaron.



"Estamos solicitando la devolución de nuestras cuentas, de nuestros edificios, el pago de nuestra maquinaria y la restitución de nuestra área de trabajo, no para ir a trabaja. Es el usufructo de 30 años que han utilizado la concesión de nosotros y que hoy la concesión está libre, está en firme".



Marcharon por el Centro Histórico de Veracruz y recordaron que a lo largo de este tiempo son más de 600 extrabajadores que fallecieron y se quedaron en la lucha por sus derechos, pero que sus familiares recibirán la indemnización que les corresponde.



A dos años del inicio de los procedimientos legales, afirman que sí han tenido avances.



"El llamado es que (agilicen) los trámites de nuestras peticiones. Hemos avanzado, nos apoya el Presidente. Pero hoy le pedimos señor Presidente volteé y gire las instrucciones precisas para que ya terminemos con esto, ya empezamos y hemos avanzado".



Aseguran que no van a parar hasta que la Administración Portuaria, les restituya sus salarios caídos.



"Tenemos la autorización para entrar al puerto, tenemos la toma de nota, no vamos a afectar a los trabajadores que están trabajando, solo queremos la indemnización por el usufructo de 30 años ", concluyó.