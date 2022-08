Demandan a autoridades atender caso de maltrato animal en Banderilla

El maltrato contra dos perritos de nombre Kimba y Ody, quienes aparentemente padecen severos problemas de desnutrición, fue denunciado por un grupo de animalistas de Banderilla, luego de haberse manifestado en la sede del Ayuntamiento y acusar que tanto el Alcalde David Sangabriel Bonilla, como la Fiscalía General del Estado (FGE), se "echan la bolita" para no atender la situación.En un video grabado y difundido en redes sociales por la rescatista, Catalina Rojas, expuso que al entregar un oficio al munícipe, éste les afirmó que la atención del maltrato no es competencia de su Gobierno, sino de la instancia ministerial, a la que dijo acudieron ayer lunes, recibiendo como contestación que sí era facultad de la administración municipal dar seguimiento y aplicar las sanciones correspondientes."Ya se presentó el oficio aquí en la Presidencia Municipal, se está presentando por los perritos que se llaman Kimba y Ody hoy 2 agosto, ya se pasó platicar con el Alcalde y finalmente nada más regreso la bolita a que la FGE debe debe atender, ya se fue a la Fiscalía el día de ayer y nos dijo que la Ley de Protección a Animal en su artículo 15 faculta a los Municipios para sancionar este tipo de conductas de maltrato animal", comentó Rojas.En su relato, comentó que una vez le quitaron los caninos a sus dueños, habitantes de la colonia Centro, éstos se deslindaron de su condición física y les exclamaron que hicieran "como quisieran".Acompañada por otros inconformes por las respuestas de las autoridades municipales y peocuradoras de justicia, criticó a Sangabriel Bonilla por "fácilmente" quitarse la responsabilidad y pedirles que acudieran otra vez a la Fiscalía Especializada de Delitos Ambientales y Contra los Animales (Fedayca), cuando ya lo habían hecho."Y así vamos a estar entre tú y yo, y cualquiera tiene la problemática. Queremos que actúen las autoridades, que dejen de echarse las culpas y finalmente que hagan su actividad está muy clara la ley. Ellos tienen que actuar, tienen que sancionar, tienen que supervisar este tipo de actos. ¿Por qué no lo hacen?", cuestionó la defensora de los derechos de los animales.Finalmente señaló que en el momento que cumplan con su responsabilidad legal, se podrá acabar este tipo de situaciones, que ante la incompetencia, añadió, el maltrato hacia las mascotas seguirá sucediendo.