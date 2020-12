Demandan a autoridades dar con Samara Aurora, desaparecida en Veracruz Puerto

Integrantes de la asociación Rotary Internacional lanzaron un llamado a las autoridades de todos los niveles de Gobierno, a la Fiscalía General del Estado (FGE), a la Armada de México, Guardia Nacional, Policías Estatales y Municipales, sociedad y demás, para que se unan a la búsqueda de Samara Aurora Arroyo Lemarroy, quien desapareció el pasado 23 de diciembre en la ciudad de Veracruz.



De acuerdo con Diego Florescano, pastgobernador de Rotary, ya hay una persona detenida, sospechosa de la desaparición de Samara pero para no vulnerar la investigación, omitió dar más detalles.



“Hay una persona detenida, estamos avanzando en eso. No podemos comentar nada, nos lo pidió la autoridad, recuerden que ante la ley no podemos prejuzgar a nadie. Les pedimos que el llamado sea el mismo, ayudarnos a buscar a Samara, alguien vio algo, estamos seguros. Con todo el corazón en la mano, la familia no quiere hacerle daño a nadie, somos gente de paz", dijo.



Explicó que Samara, quien trabaja como nutrióloga en la UMAE 14 del IMSS en Veracruz, es una joven con liderazgo, que ayuda al prójimo, por lo que urgió a las autoridades correspondientes a continuar con los trabajos de localización.



"Ayer fueron otras, hoy es Samara, lo único que deseamos es que ella regrese sana y salva. Pedimos a las personas que la tienen, que la liberen, no vamos a perseguir a nadie, no es nuestro papel. Les pedimos que por favor no dejen de compartir el caso de Samara", dijo.



Por su parte, Mario Domínguez, también integrante del Club Rotary, del cual era presidenta Samara Arroyo, explicó que de acuerdo con los hechos, se supo por última vez de ella el día 23 de diciembre después de salir de trabajar y el día 24 ya no se presentó y es cuando se da parte a las autoridades.



"Samara es una líder que hoy nos falta, hoy nos falta un engrane. Pedimos que nos ayuden, cualquier indicio es bueno. Es una excelente persona, es muy estudiosa, no se le desea esto a nadie y más cuando son personas excelentes", concluyó.