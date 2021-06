Demandan a CAEV concluir obras que inicia, en Mendoza

Las malas condiciones en que se encuentra la red del sistema de agua potable, sigue ocasionando que personal de la Comisión de Agua del Estado de Veracruz (CAEV) abra calles y avenidas de Mendoza, en el afán de reparar



No obstante, vecinos de la colonia Prado, El Águila y Centro, criticaron que la dependencia deja abiertos los hoyos sin repararlos.



Cristina Salgado, Alicia Flores y Martha Vasquez, adheridas a la Cámara Inmobiliaria de la propiedad, expusieron que la CAEV debería cambiar toda la red que abastece al municipio, toda vez que en una semana abren una calle y reparan una fuga y al mes ya se hizo una nueva fuga de agua.



Lo malo, señalan, es que al abrir el concreto no se repara con la misma calidad y en ocasiones tardan semanas en hacerlo, ocasionando conflictos a los vecinos y hasta la posibilidad de un accidente.



Ante esto, la situación se complica al abrirse nuevos baches en calles que han sido recientemente pavimentadas, sin que se atiendan con la calidad que amerita un pavimento de tráfico intenso.



"Aquí tenemos el problema del abasto de agua potable y cuándo la tenemos sale sucia y encima de ello, la CAEV abre las calles y deja los baches o no lo repara bien, entonces es un problema que venimos padeciendo desde hace muchos años", señalaron las amas de casa.