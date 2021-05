A quien corresponda:



El motivo de este correo es para hacer una denuncia y exigirle a CMAS que proporcione el servicio de agua a la calle Circuitos Unidos, en la Colonia Mártires de Chicago, llevamos 4 días de esta semana sin el servicio (incluidos dos de tandeo).



En el calendario de tandeo que proporcionan siempre incumplen, el mes pasado fueron casi 15 días sin servicio y de nada sirve hacer el reporte porque no hacen caso por mensajes de WhatsApp principalmente porque llamadas nunca responden.



No se vale, se paga ANUAL el servicio que no brindan y todavía más grave que los recibos de consumo en historial marcan de 5-7 m3 ahora están llegando DUPLICADOS, es decir hasta de 15 m3.



Por su atención gracias.