Demandan a Gobernador aclarar paradero de joven presuntamente desaparecida

Familiares de Viridiana Moreno Vásquez piden al gobernador Cuitláhuac García Jiménez aclarar por qué afirma que la mujer de 31 años no está desaparecida.Señalaron que la originaria de Cardel, en La Antigua, se ausentó desde el 18 de mayo del año en curso cuando acudió al hotel “Bienvenidos” en busca de una entrevista de trabajo.Moreno Vásquez, de 31 años, es buscada por sus familiares y amigos quienes ya interpusieron la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General del Estado, logrando que la Comisión Estatal de Búsqueda emita una Alerta Amber“Desde el miércoles que ella desapareció pues empezamos a buscarla; pero la denuncia la pudimos poner hasta el jueves, pasadas 24 horas de su desaparición.“Se hizo todo el proceso para un desaparecido, cómo es que hasta hoy el Gobernador viene a decir que no está desaparecida, que está resguardada; entonces, es ahí en donde a nosotros nos preocupa aún más”.Cabe señalar que este viernes el mandatario acudió al municipio, en donde declaró que ya atendió dicho asunto.“No está desaparecida, está resguardada; es que es un asunto que no se puede decir en público”, dijo el Ejecutivo Estatal.Sobre el comentario de García Jiménez, los familiares pidieron informar qué es lo que sabe del caso e informarles el paradero de la mujer.“A ese nivel, si el gobernador tiene algo que ver por qué no cuando pusimos la denuncia nos dijo oye no está desaparecida, aquí está.“Ella tiene familia, tiene un esposo que la busca, un hijo que la espera, tiene a sus papás que están desesperados porque no la podemos localizar y él viene a decir que está resguardada.Detallaron que la denuncia se presentó ante la Fiscalía Especializada para la Atención a Denuncias por Personas Desaparecidas, con carpeta de investigación VER/FIM/FEADPD/157/2022.De acuerdo con los familiares, el miércoles Viridiana fue citada para una entrevista de trabajo:“Ella vive en Cardel y por medio de Facebook la reclutadora la citó en el hotel Bienvenido de Cárcel a las 16:00 horas. Es la última vez que se les ve y en el último lugar al que acudió fue en el hotel; cuando no llegó su esposo la fue a buscar.“Nadie la conocía, se emitió la Alerta Amber; ya está la denuncia desde ayer a las 17:00 horas y se dio orden al hotel de proporcionar los videos de las cámaras del hotel”.Agregaron que en el hotel primero dijeron que no tenían cámaras, después señalaron que se llevaron el disco duro y la Fiscalía hasta el momento no ha entregado el oficio para que el establecimiento entregue los videos correspondientes.