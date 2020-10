Demandan a Gobierno de Veracruz actuar contra invasores en bosques de Coatepec

Integrantes del Colectivo “Por la Defensa de la Sierra Coatepec” demandaron al alcalde Enrique Fernández Peredo a sumarse a defender los bosques de ese municipio, además de hacer un exhorto al gobernador Cuitláhuac García a atender el conflicto social de esa zona.



A través de un comunicado, el Colectivo también exigió al Poder Judicial, quien a su parecer ha sido pasivo en su actuar, a no violentar los derechos de los coatepecanos y a ordenar el desalojo de los invasores y restituir la posesión de los propietarios.



Y es que los integrantes de esta agrupación recordaron que el pasado 2 de octubre, algunos propietarios de la Sierra Alta se presentaron ante el Juzgado de Primera instancia de Coatepec para dar seguimiento a la denuncia que han interpuesto por la invasión que la CIOAC comete en el “Jinicuil Manso”, la cual exige a las autoridades que cumplan con su deber constitucional de impartir justicia, castigar a los infractores y desalojar los predios invadidos de forma inmediata.



No obstante, en esta Audiencia de Restitución que pretendía de manera provisional devolver los inmuebles a las personas que dicen haber sido despojadas de éstos y seguir ejerciendo sus derechos de propietarios, no asistieron los imputados.



“En esta ocasión se evidenció nuevamente la complicidad de las autoridades. La abogada Itzel Jurado y sus representados fueron recibidos por el licenciado Francisco Javier Hernández Lima, juez del Juzgado de Control en Coatepec quien, ante la inasistencia de los imputados, no sólo solapó este desacato, responsabilizó a los demandantes y a la representante de la lentitud de su gestión: buscó imponer a las víctimas obligaciones que le corresponden al Estado mismo, entre ellas realizar los actos de investigación, así como localizar y dar con el domicilio de los delincuentes demandados”, señala el documento.



Acusaron que fue el mismo Gobierno del Estado y la Fiscalía General del Estado quienes programaron dicha Audiencia y quienes se comprometieron en mesas de trabajo a gestionar, ante el Poder Judicial, el desahogo de la Audiencia de Restitución de los predios invadidos.



“La Audiencia de Restitución ha sido solicitada por los demandantes desde febrero 2020, sin embargo y a pesar de que la impartición de justicia es una actividad esencial, ha sido aplazada en diversas ocasiones por la autoridad, bajo la excusa de no haber notificado a los imputados”.



Asimismo, recriminaron que el proceder del Juez evidencia un “claro” interés de prolongar el problema con la finalidad de dilatar la impartición de justicia y con ello no desalojar a los invasores, además de revictimizar a los afectados y beneficiar al grupo de ciudadanos que “invadieron” sus predios.



Finalmente, también refirieron que estos no son los únicos hechos de corrupción de los cuales los “Defensores de la Sierra”, han sido víctimas, ya que dijeron que, en fechas pasadas, Miguel Ángel Torres Roldán, empleado del Coordinador de asesores del Gobierno del Estado, Ramón Ramos amenazó de muerte a estos coatepecanos y a sus abogados, por lo que insistieron que la administración de García Jiménez se ha desentendido de fincar responsabilidades por este abuso de funciones.