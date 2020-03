Demandan a Gobierno de Veracruz contratar psicólogos orientadores para escuelas

Integrantes del Colectivo de Maestros Psicólogos Orientadores del Estado de Veracruz, demandaron a las autoridades educativas el pago del bono de integración, contratación de más personal y mejora salarial.



De acuerdo a Fátima Tepetla Sánchez, miembro de dicho colectivo, en la entidad, para el ciclo escolar 2018-2019, los servicios de educación especial cubrieron a más de 21 mil alumnos, los cuales son atendidos por apenas 2 mil profesores.



"En cuanto a la cantidad de psicólogos que somos en toda la entidad veracruzana en el sistema estatal, somos apenas 110 mujeres y 21 hombres, somos muy pocos psicólogos y el Gobierno no quiere contratar a más".



Asimismo, indicó que los Centros de Atención Múltiple (CAM), y las Unidades de Servicio y Apoyo a la Educación Regular (USAER), son las principales instituciones encargadas de atender a alumnos con alguna discapacidad, situación que no ocurre por la falta de trabajadores.



"Para su adecuado funcionamiento, estas unidades deberían integrarse de un equipo multidisciplinario confirmado por director, docentes de apoyo, trabajador social, maestro de comunicación y maestro psicólogo orientador. En los hechos, el estado no ha creado las condiciones de infraestructura, modificaciones a los planteles".



En ese sentido, señaló que en la mayoría de las escuelas donde ellos han laborado, tienen que trabajar bajo un árbol, en la cancha, en la bodega o en un cuartito.



Aunado a ello, criticó que no se esté contratando a más especialistas para todos los centros escolares, hecho que ha provocado someter a los psicólogos existentes, a una sobrecarga laboral.



"Nosotros, los psicólogos atendemos hasta 11 escuelas, escuelas grandes porque la mayoría de ellas están en cabeceras municipales y algunas en comunidades. A veces nos dicen que no hay resultados en el área de psicología, nosotros obviamente les damos la razón".



Por lo anterior, reiteró el llamado a los trabajadores de la educación especial del Estado de Veracruz, al magisterio, a la Secretaría de Educación del Estado de Veracruz (SEV), y al gobernador Cuitláhuac García Jiménez, con el fin de mejorar las condiciones laborales, así como poner mayor énfasis en los problemas que imperan en la educación especial.