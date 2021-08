Demandan a Gobierno intervenir en conflicto de predio, en Xalapa

Previendo una posible “masacre”, ciudadanos que dijeron ser propietarios de terrenos que originalmente fueron invadidos en el predio El Moral, en Xalapa, pidieron la intervención del gobernador, Cuitlahuac García Jiménez y de la Fiscalía General del Estado (FGE).



Y es que señalaron que existe un conflicto entre los poseedores de los predios que están de acuerdo con pagarlos, mediante su regularización con ayuda de la asociación “Construyendo tu futuro” y los que se oponen a ello, acusando a la organización de querer robarlos.



“La asociación es la que está legalizando todo, es la que tiene el poder para tratar de hacer la regularización con el apoyo de todas las instancias de Xalapa”, mencionaron al exponer que son cerca de 300 personas las que sí quieren pagarlos, de un total de 790 lotes que conforman el predio.



Dijeron que desde hace más de un año presentaron denuncias penales “por amenazas de muerte, golpes y despojo” en contra de Rosa y Monserrat Aquino Aquino, Rosa Hernández Colorado y Benito Flores Álvarez, a quien acusan de quererse apoderar de los lotes que ya han ido pagando, impidiéndoles ingresar a esto, con la supuesta amenaza de que los asesinarán si se presentan en la zona.



“A partir de ahorita que ya se han presentado los problemas, las amenazas, los golpes, es que la Fiscalía ha tomado ya un poco de atención a esto pero ahorita ya son muchas amenazas, ya son golpes, inclusive a mí ya me han dicho que me van a ir a quemar mi casa”, manifestó María Cecilia Méndez.



Exhibiendo supuesta documentación notarial que certifica que ellos son los legítimos dueños de los terrenos, comentaron que en el último enfrentamiento que tuvieron varios de sus vecinos, fueron agredidos y golpeados, lo que obligó a muchos a no regresar por temor a perder la vida.



Aseveraron que ni siquiera la policía puede entrar para mediar en el conflicto, que se presenta principalmente en el área conocida como “El Haya”, donde los uniformados han preferido mantenerse al margen.



“No queremos que haya un muerto ahí para que el Gobernador haga caso o la Fiscalía, lo que queremos es que se nos haga justicia porque ni la policía puede entrar, en el primer enfrentamiento había balazos y no los dejaron entrar”, precisó Libia Ceballos López.



Comentaron que los precios de los terrenos, que eran propiedad de Rafael Murrieta González y que ahora están buscando regularizar con la asociación, varían según las dimensiones y la ubicación, siendo algunos valorados en 82 mil y 120 mil pesos.



“El día 8 de agosto nos despojaron de nuestros terrenos, a mí, a mi cuñada y mi sobrina y ellas no quieren venir, porque a mi hermano lo amenazaron muy feo”, expresó Ceballos López, quien apuntó que los invasores que se oponen a pagar los lotes, tampoco quieren pagar los servicios de electricidad y agua, que si bien son ilegales, se estableció una cuota de 200 pesos por éstos.