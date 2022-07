Demandan a la SEV el pago de 200 agremiados del SNTE sección 56

El secretario General de la Delegación D-III-24 de la Sección 56 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Emilio Martínez Jiménez, demandó a la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), el pago del salario que desde hace diez meses le adeuda a al menos 200 agremiados en todo el Estado, cuyas plazas son de nueva creación.Indicó que los empleados del magisterio que están en esta situación desempeñan actividades de apoyo y asistencia a la Educación, y de intendencia, por lo que pidió la intervención del Gobernador Cuitláhuac García Jiménez, ante el titular de la SEV, Zenyazen Escobar García, para que se resuelva esta situación a la brevedad posible."Nuestros compañeros ya llevan más de 10 meses sin cobrar, es algo que desafortunadamente no entendemos por qué ante estas circunstancias y crisis que se está viviendo, muchos compañeros no han recibido su pago en tiempo y forma", denunció.También exhortó al secretario General de la Sección 56, José Reveriano, a que tome cartas en el asunto, pues afirmó que desde que asumió el cargo hace algunos meses no ha hecho mucho por los agremiados de la sección 56 del SNTE."Hemos ingresado oficios para tener un audiencia por parte del comité y hasta ahorita hemos tenido una negativa por parte de él (...) Se trata de presionar a la SEV para hacer esos pagos, tenemos otros compañeros que no se les ha pagado la promoción horizontal desde hace un año y también compañeros interinos que sufren de sus pagos", acusó Martínez Jiménez una vez más.Asimismo, aseveró que el incremento salarial no se les ha pagado en tiempo y forma, exigiendo a la dirigencia seccional que lleve a la autoridad educativa todos los reclamos para que se solucionen cuanto antes."En la delegación tenemos 55 trabajadores sin cobrar más de 10 meses (...) Se platicó con el sindicato y su respuesta es que no tienen todavía fecha (...) Muchos compañeros tienen muchas necesidades, no tienen para el camión, no tienen ni para el traslado", refirió en compañía de algunos de los afectados.Dijo que cuando son plazas de nueva creación llevan un proceso de entrega de documentación, auditoría de la plaza, de generación de la clave, del registro en la base de nómina, entre otras fases, lo que llega a tomar hasta 8 meses, pero en este caso ya se superó ese periodo y siguen sin recibir sus sueldos."Eso ya está presupuestado desde el año pasado, no es un presupuesto nuevo (...) La semana pasada se comunicaron compañeros de Martínez de la Torre, Tlapacoyan, Úrsulo Galván, Orizaba, son los que tenemos detectados, obviamente hay más, de otros sindicatos y de la parte oficial que no se les ha pagado", abundó el dirigente sindical.