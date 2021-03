Demandan a MORENA cumplir paridad de género con candidatos

La aspirante a la candidatura del partido Movimiento Regeneración Nacional (MORENA) a la Diputación federal por Xalapa Rural, Abigail Martínez González, pidió que se aplique la paridad de género en las elecciones internas y que se muestre a los militantes los métodos en lo que se realizará la selección.



"Los ciudadanos y aspirantes tenemos que conocer los criterios y métodos utilizados en la encuesta, las zonas, municipios, fechas, rango de edades y el formulario de preguntas que se van a utilizar".



Comentó que es necesario conocer todos los lineamientos y nombres de las encuestadoras, para que los aspirantes tengan la certeza que la designación de candidatos y candidatas sea transparente.



"Exijo a los Gobiernos Municipal, Estatal y Federal la no intervención en el proceso electoral 2021. Estamos pidiendo solamente nuestro lugar, tenemos una ley que ampara el espacio de las mujeres", dijo Martínez González.



Respecto a la nueva designación de Esteban Ramírez Zepeta, como nuevo delegado de MORENA, explicó que aún no hay un acercamiento, por lo que esperan que en próximos días se logre una reunión.



"Espero ser quien resulte ganadora, traigo el perfil y la experiencia necesaria para salir beneficiada en la selección. Confío en que nos darán toda la información que estamos solitando. Estamos esperando a que nuestro partido nos dé los nombres de las encuestadoras. El compañero Esteban tiene apenas unos días y todavía no tenemos ese acercamiento, tenemos que hacer un trabajo de unidad", manifestó.