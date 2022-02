Demandan agentes y subagentes municipales apoyo económico al Alcalde de Texistepec

Un grupo de agentes y subagentes de las 33 comunidades del municipio de Texistepec, acudieron al Palacio Municipal para exigir hablar con el Alcalde y pedir el apoyo económico que se les brinda y que no han recibido en esta nueva administración.Los quejosos señalaron que el alcalde, Víctor Manuel Sánchez Florentino, no ha realizado el pago del apoyo que la administración brinda a las autoridades de las comunidades, mismo que en las últimas 2 quincenas no se les ha otorgado.Los representantes de algunas comunidades de las 33 que hay en el municipio, señalaron que el apoyo es de aproximadamente 600 pesos, que no es un pago, sino el apoyo para movilidad y gestiones que brindan en las comunidades para el beneficio de los texitepecanos.Los agentes y subagentes fueron atendidos en la calle por Enrique Arguelles Montero, regidor primero quien manifestó que el munícipe, se encontraba de comisión en la ciudad de Xalapa y prometió realizar los pagos el próximo viernes.En tanto los inconformes esperarán la fecha prometida de pago, o de lo contrario tomaran alguna otra medida.