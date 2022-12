Demandan al gobernador la aparición con vida de José Said Rizo Martínez, en Xalapa

En vísperas de navidad y con la obstrucción de la vialidad, familiares del joven José Said Rizo Martínez desaparecido el 19 de diciembre de este año en la colonia Campo de Tiro en Xalapa, se manifestaron frente al palacio de gobierno para exigir al gobernador Cuitláhuac García Jiménez que se agilice la búsqueda y aparición del joven.Visto por última vez el pasado lunes 19 de diciembre a las 15:50 horas en la colonia Campo de Tiro y Haciendita, a la altura del Fasti. Familiares de José Said aseguraron que había sido detenido por dos patrulleros de la Fuerza Civil quienes lo subieron a una camioneta blanca.“A mi hijo lo detuvieron dos de Fuerza Civil y mi hijo no aparece, quiero justicia, que el Gobernador vea dónde está mi hijo, que lo encuentre, que lo busquen, que se pongan a trabajar”, comentó la abuela del joven desaparecido, Virginia Martínez Fuentes.Asimismo, Joaquín Omar Mejía Martínez tío de José, acusó que las autoridades no dan ninguna respuesta de su búsqueda; “es un joven que no es problemático, no tendríamos porqué estar pasándolo esta situación. Lo hemos buscado en muchos lugares pero no nos dan razón en algún lado, solamente que lo reportemos y hacemos todo el trámite pero no hay respuesta”.Recordando que ya han buscado indicios de su familiar en cárceles de Perote, Vigas, Jilotepec, en hospitales e incluso en SEMEFO, sin obtener pista alguna de su paradero.Reclamó también no recibir apoyo en la búsqueda, pues dijo que comoCiviles se han reunido amigos y familiares para tratar de encontrarlo.“Nunca nos dicen nada, para más estamos buscando nosotros en la orilla de Xalapa como civiles sin ningún apoyo de alguna autoridad para que nos puedan dar alguna razón o nos ayuden a buscar, nosotros lo estamos haciendo más que ellos, ellos no saben nada”.Resaltando la abuela del joven que lo han buscado por La Haciendita, a orillas del río y que nunca han visto alguna patrulla buscando indicios.“Pedimos justicia que aparezcan a mi hijo, que lo aparezcan porque lo detuvieron dos de Protección Civil, ahí está la clave de que ellos nos digan a dónde está mi hijo, ellos lo entregaron, ellos lo detuvieron. Hay testigos, la fiscal ya mandó a que levantaran sus declaraciones y hasta ahorita mi hijo no aparece”, reclamó.Martínez fuentes hizo un llamado al Gobernador para que investigue a los elementos de la Fuerza Civil que acusan de haber detenido a su nieto de apenas veinte años de edad, quien tiene una hija de tan solo dos años.“Ya no tenemos vida más que venir a pedirle al gobernador que Queremos justicia, que los motociclistas los presenten y que ellos nos digan que hicieron con mi hijo, ellos son la clave de que digan en dónde está mi hijo”.