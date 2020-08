Demandan análisis profundo antes de reformar pensiones

La reforma que se propone a las pensiones debe ser analizada a conciencia en la Cámara de Diputados y el Senado, pues existe el riesgo de que los trabajadores lo pierdan todo, afirmó Jesús Arenzano Mendoza, presidente de la Unión Democrática de Jubilados y Pensionados.



Indicó que si se abre por completo el porcentaje de las Afores a la inversión en la Bolsa Mexicana de Valores, en una mala decisión podrían perder todo su capital acumulado con mucho esfuerzo en su vida laboral.



Comentó que al momento hay incertidumbre en torno a la propuesta, pues no se conoce de forma completa e incluso la ha buscado en la Gaceta legislativa, pero no aparece ahí.



Dijo desconocer si alguien la tenga completa, pero ojalá se pueda tener para los trabajadores puedan analizarse y ver los pros y los contras, incluso, exigir a los legisladores que se tome en cuenta su opinión, pues no se debe perder de vista que ellos son los representantes del pueblo.



Recordó que conforme a lo que han mencionado las autoridades, con la iniciativa se busca hacer cambios en la reforma de 1977, en la cual se eliminó el sistema solidario de pensiones para iniciar las cuentas individuales.



Mencionó que por 23 años se dejó en los trabajadores la responsabilidad de lograr una pensión, pero tras 25 años de vida laboral alcanzaban apenas un 30 por ciento de su sueldo.