Demandan aplicar leyes para proteger animales, en Rafael Delgado

Con el fin de presionar a las autoridades de Rafael Delgado para que apliquen las leyes de protección en favor de los animales, ciudadanos de este municipio marcharon por algunas calles de Jalapilla.Esta marcha, explicaron los participantes, surgió en protesta por el envenenamiento de la perrita Shira, el pasado 15 de septiembre, ya que no es el único caso que se ha dado, pues tan sólo en la privada donde ocurrió han muerto envenenados unos 10 animales entre gatos y perros.Incluso, comentaron, saben quién los ha envenenado, pero no pueden proceder por falta de testigos.Sin embargo, también marcharon porque en este municipio hay mucho maltrato animal, demasiados perros y gatos abandonados y en mal estado, gente que les lanza piedras o los patea.Indicaron que la autoridad, en cambio, es omisa, pues no aplica la ley de protección animal y no hace nada para frenar el maltrato, abandono y asesinato de perros y gatos.Señalaron que a través de esta actividad esperan generar conciencia en la población para que se frene el maltrato animal.Los ciudadanos confiaron en que si no las actuales autoridades, al menos las que van a entrar tomen cartas en el asunto para trabajar en el tema de la protección de los animales.