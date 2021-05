Demandan atender deslave tras lluvia en colonia Rafael Lucio, en Xalapa

Buenas tardes.



Vecinos de la calle Félix Z. Licona en la colonia Dr. Rafael Lucio solicitamos apoyo ya que debido a la severa lluvia del día miércoles provocó deslaves en nuestra calle al grado de hacer una canaleta a media calle.



En consecuencia a esto, servicios como los de Limpia Pública, gas y electricidad no pueden entrar a la calle por el riesgo que provoca el quedarse estancados o provocar un accidente al grado de volcarse.



No se ha recibido ayuda ni alguna visita formal de parte de autoridades Municipales, Protección Civil ni candidatos que hoy en día se encuentren apoyando a colonias afectadas, por lo que recurrimos a este medio solicitando donaciones de material como escombro, grava, tierra, etc. para poder subsanar esta afectación.



Cabe señalar que nuestra calle aparece en municipio como pavimentada, prueba aquí anexada de que no es así y por consecuencia la afectación es cada vez mayor cada vez más notoria cuando llueve y haya un deslave mayor.



Muchas gracias y esperemos nos puedan apoyar.



Atentamente,



(...)