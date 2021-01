Demandan atender fuga de aguas residuales, en Las Vigas

Desde diciembre de 2020, el Ayuntamiento se niega a reparar una fuga de aguas residuales en la calle Lerdo, en la cabecera municipal de Las Vigas de Ramírez.



“Hay una caja tratadora de aguas residuales, esa caja no tiene resumidero, en Cruz del Llano, en Las Vigas, y empezó a salirse agua con heces fecales", denunció una de las afectadas.



Explicó que obreros introdujeron en la citada arteria una línea de aguas negras y la conectaron a una caja de drenaje, sin embargo, dicho desagüe resultó insuficiente.



"El 31 de noche era una pestilencia, haga de cuenta que el drenaje lo teníamos dentro de la casa", dijo.



Además de los derrames en las calles, las aguas residuales se desbordan por las coladeras de las viviendas y las "pichanchas".



"Al Presidente le expusimos la problemática y nos dijo que presupuesto no hay, y que la obra se hizo en una sola etapa y hasta allí llegó y no lo va a hacer".



Explicó que la pestilencia de las aguas negras invaden los baños y la calle de todo el sector de la calle Lerdo, y por lo anterior, los colonos cuentan con 70 firmas para solicitar la intervención del municipio.



"Dijo que esperemos en octubre, que ya se verá y él se va en diciembre".