Demandan campaña de esterilización de perros y gatos en Xalapa

Vecinos de la colonia Insurgentes se manifestaron en el Palacio Municipal de Xalapa para exigir al Gobierno de Ricardo Ahued Bardahuil la puesta en funcionamiento del quirófano para esterilizaciones de animales, mismo que aseguran se quemó hace un mes.Con cartulinas en las que cuestionan a funcionarios y autoridades de la actual administración por no llevar a cabo estas acciones en favor de los perros y gatos callejeros, agregaron que tampoco se han dado campañas de vacunación antirrábica, lo que podría generar un problema de salud pública."Estamos aquí pidiendo esterilización para los animales. Por ejemplo, Olga Alarcón, directora de Salud Municipal, informa en redes sociales los beneficios de las esterilizaciones pero no tienen esterilizaciones porque el quirófano se quemó", expresó el animalista Enrique Monje.Acompañado por otros colonos, dijo que el Gobierno Municipal no da solución al tema a pesar de que ya presentaron un oficio y pidieron el apoyo para resolver la problemática de la falta de intervenciones quirúrgicas.Comentó que el regidor 12, Daniel Fernández Carrión, presume en sus redes sociales las multas a quienes usen pirotecnia, por lo que piden que este recurso sea empleado en las esterilizaciones."Se centran en las multas pero el problema es otro. Por ejemplo, las esterilizaciones pueden disminuir los animales callejeros que provocan contaminación auditiva, accidentes de tránsito, problemas de salud y otras problemáticas. No se trata de criminalizar a los animales, sino de crear conciencia de las esterilizaciones", recalcó.Además, cuestionó que se siga permitiendo la supuesta venta de animales en tiendas de mascotas en el Centro Histórico, tanto de especies exóticas como de felinos y caninos."Eso también prolifera el abandono animal porque alguien va a comprar algún animal porque cree que es de raza en una tienda de mascotas, crece el animalito, se dan cuenta que no es de raza y lo abandonan", acusó Monje.Tras la protesta, él y sus vecinos fueron atendidos en la Sala de Cabildo por la directora de Salud, Olga Alarcón y el jefe de la Unidad de Salud Animal, José Luis Ronzón Ronzón, programándose las cirugías para el fin de semana próximo.