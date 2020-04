Demandan cargos contra exfiscal Winckler por omisiones con desaparecidos

La coordinadora del Colectivo Solecito, Lucía de los Ángeles Díaz Genao, reveló que solicitaron formalmente al gobernador Cuitláhuac García Jiménez que se presenten cargos contra el exfiscal general del Estado, Jorge Winckler Ortiz, así como funcionarios de su periodo a cargo de las investigaciones de desaparecidos por omisiones en los casos.



“Estamos pidiéndole al gobernador de Veracruz, hemos hecho ya la petición formal para que por medio de la Fiscalía se presenten cargos a la anterior Fiscalía por la corrupción que cometió en todas estas fosas”, señaló.



Lo anterior al participar en el Conversatorio Historias de Dolor, Resistencia y Resiliencia, Madres Buscan a sus hijos desaparecidos en México, organizado por la Universidad Iberoamericana; Facing History and Ourselves y Article 19.



Aseveró que la Fiscalía de Jorge Winckler cometió omisiones bastantes obvias y el Colectivo Solecito pide que se establezca la rendición de cuentas con las autoridades, tanto las pasadas como las actuales.



“Vamos a que esto cambie, que sepan los peritos de Servicios Periciales que nosotros vamos a ver en donde ellos realicen un trabajo deficiente y que vamos a revisar; que sepa el Ministerio Público que nosotros con la ayuda abogados vamos a ver en donde ellos están fallando, en donde ellos están cometiendo omisiones y ofensas brutales, inmorales de verdad y (…) delincuenciales”.



Díaz Genao dijo que alguien tiene que responder, pues en las nuevas revisiones que han realizado en fosas supuestamente ya trabajadas por peritos han hallado restos e incluso cadáveres, tal es el caso de Colinas de Santa Fe.



“Estamos revisando una por una las fosas y hemos encontrados más de 2 mil huesos y 3 cuerpos completos que se iban a quedar ahí; el reto es que no queden en la clandestinidad, la perdida más grande del ser humano tal vez no sea la vida, tal vez es la de la identidad”, expuso.



Recordó que en México existe un 98 por ciento de impunidad en todos los crímenes denunciados, pese a que en el sistema judicial se gastan miles de millones de pesos.



Al dar su testimonio también criticó que a la par de los casos de desaparecidos en Veracruz y los nuevos hallazgos en fosas clandestinas, persista la impunidad para funcionarios como el exgobernador Javier Duarte y “sicarios” como el extitular de la Secretaría de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Zurita.



Igualmente lamentó la indiferencia que históricamente ha existido hacia los familiares de desaparecidos en gobiernos como el de Miguel Ángel Yunes Linares y que a la fecha la mayoría de los más 300 casos que representa el colectivo prácticamente no tengan avances en las investigaciones.



“De los 300 casos que hay en el colectivo solecito, de ellos no hay nadie bajo proceso; parece una especie de sinsentido, pero así es”.



En marcha, hombres revelaron ubicación de cuerpos



Días Genao recordó que fue en una marcha de 2016 cuando un grupo de hombres les entregaron un mapa con la ubicación de los cuerpos en Colinas de Santa Fe.



Adelantó que este año a consecuencia de la pandemia seguramente no se realizará la marcha del 10 de mayo, recordando la forma en que dieron con la fosa clandestina más grande de Latinoamérica.



“Éramos 300 o 400 personas de esa marcha (en 2016) y de repente bajaron hombres de una camioneta y nos entregaron unos papeles y resultó que era una copia de Colinas de Santa Fe”.



Detalló que ella la mayoría pensó que era un mapa de la ruta para la caminata, sin embargo, ella notó que era la ubicación de un lugar y pidió los papeles a sus compañeras para que el ánimo no decayera; meses después comenzaron a hallar los primeros cuerpos.



“De entrar el primer mes encontramos 80 cuerpos y durante años hemos revisado (…); suman 298 cuerpos con cráneos; 4 sin cráneos, ese fue el hallazgo del Colectivo”.



Lucha personal



Díaz Genao recordó que ella busca a su hijo, Luis Guillermo Lagunes Díaz, desaparecido el 28 de junio de 2013, cuando compendió que es falsa la narrativa gubernamental de que si no eres delincuente “estás seguro”.



“Es una narrativa falsa que ha llevado a la tragedia a muchas personas que de verdad lo creímos”, planteó.



Argumentó que muchos opinan que el Estado de Derecho en México es endeble, pero para el Colectivo no existe, pues “el Estado de Derecho es o no es”.



Relató que se dio cuenta de que el Ministerio público no toma denuncias y en muchos casos revictimiza a las víctimas directas e indirectas.



“Ya va para 7 años, es algo que surgió de la nada; mi hijo no tenía adicciones ni estaba involucrado con la delincuencia”.



Contó que vivió una soledad grande con la desaparición de su hijo, pero se dio cuenta de que no eran pocas las mujeres que pasaban por una situación similar, aunque la mayoría no se atrevía a poner denuncia.



“Las conocí en servicios periciales viendo fotos de los cuerpos, a eso llegamos nosotros porque no hay nadie que lo haga, ahí las conocí, y vi que estaban pasando lo mismo que yo. Hay víctimas con hijos de las personas desaparecidas; quienes tienen que dejar de trabajar para buscar, esto es una catástrofe”.



Explicó que de esta manera surgieron los colectivos, pues ella misma se dio cuenta que es egoísta buscar a un ser querido y no por todos los desaparecidos, idea que comparten la mayoría de las madres que tomaron valor, se organizaron y comenzaron a buscar entre todas .



“Mi hijo me duele y lo voy a buscar hasta mi último aliento, pero tengo que buscarlos a todos”.



Alertó que en algunos casos que forman parte del Colectivo Solecito hay videos de los perpetradores de desapariciones, sin embargo, no hay avances en las investigaciones ministeriales y judiciales, lo que se debe de cambiar.



“Hay un caso de una chica que puso una denuncia, en donde el involucrado es su marido, ella puso una denuncia y a las 3 semanas la muchacha ya estaba desaparecida”.



Durante su participación estimó que no hay certeza en cuanto al número de desaparecidos en Veracruz y el país.



“Dicen 2 mil desaparecidos; tienen que ser 200 mil como mínimo, la mayoría de las personas no denuncian por el asunto del miedo (…); el temor es grande cuando uno no tiene quien lo proteja y cuando fue el mismo Estado el que participó en las desapariciones (…).



“La opción no es dejar de buscar, se debe de buscar un resguardo y que se de un control enorme para la información que se maneja”, compartió en su relatoría.