Demandan considerar al turismo como actividad esencial en Veracruz Puerto

Prestadores de servicios turísticos de Veracruz consideran que esta actividad debe ser considerada esencial porque gran parte de la población del puerto depende de ella.



Señalan que la pandemia ha dado un fuerte golpe a quienes laboran en este sector, por lo que es fundamental que puedan trabajar sin depender del cambio del semáforo epidemiológico.



"Es esencial porque en el puerto de Veracruz casi el 50 a 70 por ciento vivimos del turismo", dijo Eduardo Olmedo, promotor turístico del Malecón de Veracruz.



"No llega el turismo. Nos pueden tener aquí pero el turismo no llega. Se dejan llevar por lo que dicen y por esa razón no llegan. Hay días que sólo sacas una vueltecita con 4 o 5 personas en todo el día. En las noches 1 o 2", dijo Antonio Espinoza, operador del Tranvía del Recuerdo.



Actualmente, los prestadores de servicios siguen con bajas ventas, sus ingresos han sido prácticamente para apenas sobrevivir.



"Ahorita están saliendo los sueldos, no hay ganancias, ni nada", agregó Antonio Espinoza.



"No llega gente. No tuvimos ventas, ya tiene más de un mes, esperábamos que con el puente se recuperara un poco pero nada", lamentó Carolina, comerciante de la Plaza de Artesanías.